Тренер сборной России: гандболистки не жалуются на условия в Токио, все в одинаковой ситуации

Главный тренер женской сборной России по пляжному гандболу Анна Сидоричева рассказала, что поддерживает отношения с представительницами национальной команды в классическом гандболе, которые находятся на Олимпиаде в Токио. По словам Сидоричевой, девушки, среди которых есть и ее воспитанницы, не жалуются на условия проживания в олимпийской деревне.

«Они уже сыграли с Голландией, параллельно проходят адаптацию к часовому поясу. Конечно, из-за пандемии и ограничений все очень сложно. Но я уверена, что у них все получится. Они не рассказывают, хорошо там или плохо. Кто-то делится тем, как красиво за окном. Кто-то, как мы видим из соцсетей Владлены Бобровниковой, рассказывает про картонные кровати. Но я думаю, что каждый спортсмен, который сейчас находится в Токио, в первую очередь, профессионально подходит к тому, зачем он туда приехал. Все остальное отходит на второй план. Все находятся в одинаковых условиях», - сказала Сидоричева «Газете.Ru».

Специалист воздержалась от предположения, сможет ли наша команда повторить успех Олимпиады в Рио-де-Жанейро, когда были завоеваны золотые медали. Но, по ее мнению, у россиянок есть все, чтобы добиться самых высоких результатов.

«Девчонки и тренерский штаб очень ответственно подошли к подготовке. Я очень рада, что в этой сборной есть и две мои воспитанницы – Полина Ведехина и Антонина Скоробогатченко. Держу за них кулачки. Подготовка у них прошла правильно – все было расписано до мельчайших подробностей. И я знаю от девчонок, что было тяжело, но каждая из них подошла ответственно, начиная от дисциплины и заканчивая работоспособностью. В совокупности с желанием победить, работа, проведенная нашими специалистами, принесет успех», - считает Сидоричева.

Ранее Наставница российской сборной сравнила отношение к пляжному гандболу в России и Украине.