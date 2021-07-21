Источник: для задержания кикбоксера Кудина в Москву выехали белорусские силовики

Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил в Telegram, что белорусские силовики отправились в Москву для задержания чемпиона мира по кикбоксингу Алексея Кудина. При этом в организации подчеркивают, что информация, поступившая от пассажиров аэропорта, требует уточнения.

Заседание по делу Кудина начнется 21 июля в 14.00 мск. Он был задержан в российской столице 21 января. После этого генпрокуратура Белоруссии направила в Генпрокуратуру России запрос об экстрадиции спортсмена.

Адвокат Кудина Мария Красова заявила, что в отношении бойца Европейским судом по правам человека применена обеспечительная мера в виде запрета на экстрадицию или иного вида перемещения с территории России.

«Уведомление о таком решении направлено судом в адрес Правительства России и Генеральной Прокуратуры», — добавила Красова.

В августе 2020 года Кудин был задержан во время протестов в Белоруссии. Его обвиняют по статье 363 белорусского УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». В ноябре он не явился на заседание суда по своему делу.

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