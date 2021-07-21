Роналду рассказал о самом сложном моменте в карьере

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что самым сложным моментом в его карьере был переход в лиссабонский «Спортинг» в 2002 году, передает Besoccer.

«Моя семья прощалась со мной. Они были в солнцезащитных очках, но я видел, как по их щекам катились слезы. Я пошел на посадку в самолет с этим образом перед глазами. Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Я плакал, это очевидно», — сказал Роналду.

Роналду стал победителем бомбардирской гонки прошлого сезона Серии А, забив в 38 матчах сезона 29 мячей. Примечательно, что сделать это ему удалось впервые за три года, которые он провел в туринской команде.

Таким образом, Роналду установил уникальное достижение — он единственный футболист, который выигрывал бомбардирские гонки в трех из пяти топовых европейских чемпионатов — Англии, Испании и Италии.

Португальский футболист становился лучшим бомбардиром в составе «Манчестер Юнайтед» в Английской премьер-лиге (2008 год, 31 гол) и в составе «Реала» в испанской Ла Лиге — 2011-й (40 голов), 2014-й (31 гол), 2015-й (48 голов).

Ранее сообщалось о том, что в раздевалке «Барселоны» висит напоминание о Роналду.