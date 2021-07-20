Стали известны детали задержания сбежавшего в Японии спортсмена из Уганды

Стало известно, как полиция Японии нашла спортсмена из Уганды Джулиуса Сэкитолеко, совершившего побег после прибытия на Олимпийские игры — 2020 в Токио.

20-летний спортсмен купил билет, расплатившись наличными, на ближайшей к олимпийскому отелю железнодорожной станции. Тяжелоатлет отправился в город Нагоя, где встретился с одним из соотечественников, после чего вместе с ним на автомобиле поехал в город Гифу (префектура Айти). Именно полицейские этого города заметили исчезнувшего спортсмена на городских камерах видеонаблюдения. Так правоохранительные органы вышли на след соотечественника африканского спортсмена, помогавшему ему скрываться.

Утром 20 июля полиция вломилась в дом помощника Сэкитолеко, но тот сказал, что спортсмен находится в доме другого знакомого, который проживает в префектуре Миэ. Полиция без труда нашла нужный адрес, приехали к нему в дом и застала там беглеца. Во время задержания Сэкитолеко не сопротивлялся, отвечал на все вопросы и плакал, сообщает Nikkan Sports.

16 июля стало известно, что 20-летний спортсмен из Уганды мог купить билет на скоростной поезд «синкансэн» и уехать в сторону Нагои из города Идзумисана. Секитолеко оставил в номере записку, в которой написал, что не хочет возвращаться на родину, так как жизнь там трудна, попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине, и заявил о намерении остаться в Японии. О том, что спортсмен сбежал из расположения сборной, стало известно тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус.

Ранее сообщалось, что пропавшего тяжелоатлета из сборной Уганды Джулиуса Секитолеко нашли в японской префектуре Миэ.