Игрок в американский футбол осужден на восемь лет за участие в минских беспорядках

Игрок клуба по американскому футболу «Минские Зубры» Ростислав Стефанович осужден на восемь лет за участие в массовых беспорядках, которые проходили в Минске в 2020 году. Об этом сообщили в официальном Facebook клуба. Стефанович был членом Координационного совета белорусской оппозиции и участвовал в агитации штаба Виктора Бабарико, которого ранее приговорили к 14 годам лишения свободы.

«Команда по-прежнему уверена в невиновности Ростислава и надеется на полную реабилитацию», — написала пресс-служба «Минских Зубров» в соцсетях.

32-летний Ростислав Стефанович был задержан и избит в 2020 году. Его обвинили в участии в массовых беспорядках в Минске. Позднее международными правозащитными организациями он был официально признан политическим заключенным.

Ранее стало известно, что футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) задержан полицией за подозрения в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей.