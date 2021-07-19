Определились вероятные соперники «Рубина» и «Сочи» по отбору Лиги конференций

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций прошла в швейцарском Ньоне.

Казанский «Рубин» встретится с победителем пары второго раунда «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша), а «Сочи» предстоит сыграть с азербайджанским клубом «Кешля». Встречи пройдут 22 и 29 июля. В случае победы клуб из Краснодарского края встретятся с победителем пары «Партизан» (Сербия) — ДАК 1904 (Словакия).

Розыгрыш Лиги конференций сезона-2021/22 станет первым в истории. Турнир является третьим по значимости после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

По итогам Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2020/21 «Рубин», набравший 53 очка, занял четвертое место в турнирной таблице первенства. «Сочи» расположился на пятой строчке, уступив команде из столицы Татарстана по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» встретится с лиссабонской «Бенфикой» в третьем раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы.