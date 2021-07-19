Федун отреагировал на итоги жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался об итогах жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником российской команды стала лиссабонская «Бенфика».

«Нам достался серьезный, титулованный соперник, исторически один из самых сильных в Европе. Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Спартака».

Первая встреча состоится 3 или 4 августа. Ответная игра пройдет 10 августа. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадет в групповой этап Лиги Европы. Жеребьевка раунда состоится 2 августа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Ранее известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.