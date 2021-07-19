Владелец «Спартака» назвал победу красно-белых «пустячком»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил всех с победой своей команды в товарищеском турнире. В заключительной встрече красно-белые обыграли подмосковные «Химки» со счетом 5:1.

«Всех с победой. Хотя пустячок, но приятный», — сказал Федун после матча.

«Спартак» выиграл все встречи на турнире, разгромив «Сочи», «Рубин» и «Химки» с общим счетом 13:1.

Напомним, в минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 57 очков. Красно-белые забили 56 мячей, но при этом пропустили 37. Серебро последнего розыгрыша чемпионата России позволило участвовать «Спартаку» в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Весной 2004 года Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну, с приходом которого результаты команды стали улучшаться. С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее Зарема Салихова, жена Леонида Федуна, с иронией поздравила с днем рождения бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.