В Госдуме надеются, что допинговый скандал не скажется на результате пловцов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о снятии временного отстранения пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Поздравляю ребят, они смогут принять участие в Олимпиаде. Надеюсь, что эта ситуация не скажется на результате. Ребята должны забыть этот момент и продолжать готовиться к важным соревнованиям», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте о временном отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории. 18 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил дисквалификацию.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о снятии обвинений со спортсменов.