Хэмилтон после аварии с Ферстаппеном выиграл Гран-при Великобритании

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании «Формулы-1».

На первом круге гонки спортсмен стал виновником аварии пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену. Гонка была прервана на 40 минут. За инцидент Хэмилтон был наказан десятисекундным штрафом.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третьим стал еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал 17-м.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен был отправлен в больницу после столкновения с Хэмилтоном.

«Формула-1». Гран-при Великобритании

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Шарль Леклер («Феррари») — + 3,871

3. Валттери Боттас («Мерседес») — + 11,125...

17. Никита Мазепин («Хаас») — + 1 круг