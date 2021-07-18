Гран-при Великобритании прерван из-за аварии Ферстаппена

Гран-при Великобритании «Формулы-1» прерван из-за столкновения британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Кадры инцидента опубликованы на странице «Королевских гонок» в Instagram.

Авария произошла на старте гонки. Представитель Нидерландов пытался отбить атаку Хэмилтона, после чего вошел в поворот по внешнему радиусу. Британец поддел болид соперника, из-за чего машину выкинуло с трассы. Болид на высокой скорости влетел в стену.

Ферстаппен смог самостоятельно выбраться из машины. Информации о его состоянии пока нет.

Ранее стало известно, что Гран-при Австралии «Формулы-1» отменен из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сообщалось, что организаторы Гран-при столкнулись с проблемами из-за требования правительства страны о 14-дневном обязательном карантине для всех прибывающих. Также не состоится австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).