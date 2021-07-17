В правительстве рассмотрели проект реформ российского футбола

Правительство России обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) проект реформ отечественного футбола, передает РБК со ссылкой на источник.

«В спортивном блоке кабмина были в курсе того, что по заказу РФС компания Hypercube ведет работу по проекту реформирования и изменению формата российского чемпионата», — заявил источник.

Также источник отметил, что в правительстве и РФС есть понимание, что изменения назрели и неизбежны, а любые решения, в том числе по корректировке лимита на легионеров, рассматриваются только как часть комплексного реформирования российского футбола.

Изменения должны вступить в силу не раньше сезона-2022/23.

Напомним, руководитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе. С сезона-2020/21 клубы могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничений по количеству легионеров на поле нет, все восемь иностранцев могут находиться на поле одновременно.

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