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Черышев в качестве капитана забил и помог «Валенсии» победить «Вильярреал»

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Reuters

«Валенсия» одержала победу в контрольном матче против «Вильярреала» со счетом 3:2. В добавленное к первому тайму время Морено открыл счет в матче. Во втором отрезке Куэнка укрепил преимущество «Вильярреала». Вальехо сначала сократил отставани «Валенсии», а затем сравнял счет. На 90-й минуте россиянин Денис Черышев вырвал победу в товарищеском матче.

По итогам Ла Лиги сезона 2020/21 «Валенсия» заняла 13-е место, набрав 43 очка. В минувшем сезоне Черышев за «Валенсию» не забивал.

«Вильярреал» в предыдущем сезоне закончил выступление в чемпионате Испании вне зоны еврокубков — на седьмой строчке, но выступит в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов из-за победы в Лиге Европы 2020/21. 11 августа команда Эмери сыграет в Суперкубке УЕФА против лондонского «Челси».

Испания. Товарищеский матч.
«Валенсия» — «Вильярреал» — 3:2
Голы: 0:1 — Морено, 45+1; 0:2 — Куэнка, 67; 1:2 — Вальехо, 68; 2:2 — Вальехо, 86; 3:2 — Черышев, 90.

Ранее «Аталанта» в своем первом товарищеском матче в рамках подготовки к сезону 2021/22 разгромила «АльбиноГандино» со счетом 13:0.

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