Навка — о дебюте Загитовой в роли Людмилы: у меня мурашки бежали по коже

Экс-фигуристка и продюсер ледовых шоу Татьяна Навка прокомментировала полноценный дебют Алины Загитовой в роли Людмилы.

«Ну и как вам наша Людмила? А мне-то как понравилось! Алин, ну какая ты умница! Сегодня была премьера (шоу, в котором Загитова впервые полностью сыграла роль Людмилы - «Газета.Ru»).

И вам посчастливилось увидеть нашу прекрасную самую последнюю олимпийскую чемпионку, нашу звезду Алину Загитову в роли Людмилы. У меня мурашки бежали по коже, пока я смотрела из зала. Я уверена, у вас тоже. Да? Спасибо вам, наши дорогие и любимые зрители, это все ради вас», — сказала Навка.

Шоу «Руслан и Людмила» проходит в «Сочи Парке». Постановка будет идти до 30 сентября.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призер Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. Также Загитова — чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона 2016/2017 и чемпионка России среди юниоров (2017).

Ранее сообщалось, что появилось видео страшного падения Алины Загитовой на ледовом шоу Татьяны Навки.