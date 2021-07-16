Бывший тренер Сен-Пьера сравнил Макгрегора с животным

Фирас Захаби, бывший тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жоржа Сен-Пьера, раскритиковал поведение ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, Макгрегор обещал убить Дастина Порье, а также оскорблял его жену.

«Макгрегор опустился. Он очень зол, завидует Порье. Конор будет делать всё, чтобы оскорбить Дастина, отвлечь внимание. Неважно, что там между вами. Нельзя начинать угрожать убийством, грозить семье, детям, жёнам, членам команды. Это просто поведение животных, а не людей», — сказал Захаби на YouTube-канале Tristar Gym.

Между Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Конор Макгрегор сразу же после поражения во время встречи с Дастином Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать. Боец в понедельник сообщил, что операция прошла успешно.

Ранее Блогер Джейк Пол вручил Порье цепочку с кулоном в виде нокаутированного Макгрегора.