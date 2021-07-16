Игрок «Динамо» рассказал, что боялся звонить маме после появления в Сети интимного видео

Нападающий московского «Динамо» и сборной Камеруна Клинтон Н'Жье рассказал о последствиях интимного видео со своим участием, появившегося в Сети после перехода в московский клуб.

«Где-то полгода я не общался с мамой. Через какое-то время начали переписываться, но звонков боялся, так было стыдно. Мне было тяжело с близкими людьми, чья реакция реально волновала. Мною были разочарованы. В тот момент я ограничил контакты. Тем более, было не до позитива из-за девушки: ей приходилось еще труднее. Насколько труднее, мне до сих пор неловко говорить. Другой бы пропал вообще отовсюду, исчез — а как мне, если уже была дочь, которую нужно обеспечивать?» — цитирует камерунца Sport24.

Также форвард оценил реакцию «Динамо» на эту ситуацию.

«Ценю, как клуб подошел к ситуации. Мы деликатно ее обсудили, и я увидел доверие к себе даже в таком жутком положении. Команде и клубу объяснил, что видео уже сто лет, снято оно задолго до трансфера в «Динамо». Никто из парней не травил», — сказал Н'Жье.

Два года назад в интернете завирусилось видео интимного характера с Клинтоном Н'Жье. По словам игрока, он хотел прочитать поступившие ему сообщения, но перепутал кнопку и выложил видео в Snapchat, добавив при этом, что перебрал с алкоголем.

В минувшем сезоне камерунец сыграл за «Динамо» в 25 матчах и отметился в них четырьмя забитыми мячами. По данным сайта Transfermarkt.ru трасферная стоимость игрока составляет €1,8 млн.

Ранее Клинтон Н на счет расизма в России и своего отношения к акциям движения Black Lives Matter (BLM).