Чемпион мира Коротышкин об отстранении пловцов из-за допинга: это смахивает на подставу

Отстранение российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева от Олимпийских игр из-за манипуляций в их допинг-пробах за несколько дней до старта Олимпиады не является случайным. Такое мнение выразил серебряный призер Лондона-2012, трехкратный чемпион мира Евгений Коротышкин, припомнив, что совсем недавно из состава олимпийской сборной России в связи с допингом были выведены и двое гребцов.

«Ранее все обвинения сыпались в сторону Российской Федерации. А сейчас спортсмены едут на соревнования под флагом Олимпийского комитета России. И в случае возможных нарушений под подозрением будут оказываться именно спортсмены именно ОКР. Все это, конечно, смахивает на какую-то подставу. Почему об этом раньше не сообщалось, а именно перед Олимпиадой вскрывались пробы? Спортсменам не оставляют возможности доказать свою невиновность», — сказал Коротышкин «Газете.Ru».

По мнению прославленного спортсмена, шансы на то, что отстраненные пловцы сумеют оспорить дисквалификацию, невелики. И даже если дело будет рассматривать выездная бригада Спортивного арбитражного суда (CAS), все зависит от множества нюансов.

«Насколько я знаю, такие процессы длятся достаточно долго. И если Международная федерация плавания уже признала факт махинаций, и дисквалификация неизбежна, то процессуальные дела продлятся как минимум месяц. Были случаи, что дела рассматривались прямо на Олимпийских играх, собиралась ситуационная комиссия по рассмотрению дел, касающихся допинговых нарушений. И Всероссийская федерация плавания, как мне известно, будет добиваться того, чтобы восстановить спортсменов в статусе. Шансы на это, мягко говоря, невелики, но если это получится, это будет победа.

Думаю, что в этом случае может быть задействована выездная бригада CAS. Тут все зависит от доказательной базы и от отсутствия явных улик», — резюмировал Коротышкин.

Ранее депутат Игорь Лебедев заявил, что России не стоит искать крайних в ситуациях с нарушениями нашими спортсменами антидопинговых правил.