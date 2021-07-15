Завершивший карьеру хоккеист Марков дисквалифицирован РУСАДА, не употребляя допинг

Бывший защитник клуба НХЛ «Монреаль Канэдианс» и сборной России Андрей Марков получил дисквалификацию на полтора года от РУСАДА. Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в своем Telegram-канале. По информации источника, Марков получил три флажка в системе АДАМС, в которой ведется учет местонахождения спортсменов, пройденных допинг-тестах, а также разрешениях на использование запрещенных препаратов. Инспектор РУСАДА приходил домой к Маркову и отмечал нарушения, не обнаружив хоккеиста на месте его проживания. Марков должен был подать заявление в РУСАДА, но он об этом не знал, поэтому проверки продолжались. Процедуры проводились после объявления игроком о завершении карьеры профессионального хоккеиста.

В мае 2021 года Марков вошел в тренерский штаб «Витязя», но из-за санкций РУСАДА он не сможет работать в клубе.

Марков является чемпионом мира 2008 года, а также двукратным бронзовым призером мировых первенств. В составе московского «Динамо» стал двукратным чемпионом России, в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина 2018. с 2000-го по 2017 год был игроком «Монреаля».

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