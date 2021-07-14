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Лучший игрок Евро-2020 подписал контракт с «ПСЖ»

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globallookpress.com

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Как сообщается на официальном сайте команды из столицы Франции, соглашение с 22-летним голкипером рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Рад быть частью этого большого клуба. Чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С «ПСЖ» я хочу выиграть как можно больше и порадовать болельщиков», — заявил футболист.

На прошедшем чемпионате Европы — 2020 Доннарумма был признан лучшим игроком турнира. Он помог сборной Италии одержать семь побед в семи матчах и пропустил четыре мяча. В финальной встрече с командой Англии (1:1, 3:2 — по пенальти) вратарь отразил два 11-метровых удара.

Летом 2021 года Доннарумма стал свободным агентом. До этого он с 2015 года выступал за «Милан». В составе команды он стал обладателем Суперкубка Италии. В прошлом сезоне он принял участие в 48 матчах, в которых пропустил 54 мяча.

Ранее сообщалось, что Доннарумма попал в символическую сборную чемпионата Европы — 2020.

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