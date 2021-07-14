Стали известны подробности госпитализации зараженного COVID-19 члена олимпийской сборной России

Пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов рассказал «Газете.Ru», почему был госпитализирован массажист женской сборной страны по регби-7, который сдал положительный тест на коронавирус.

В данный момент специалист чувствует себя хорошо, и результаты КТ показали, что его легкие находятся в идеальном состоянии.

«Что касается массажиста, то он переносит болезнь спокойно, без побочных эффектов, без температуры и каких-либо осложнений. Но он госпитализирован, потому что таковы законы в Фукуоке. В данный момент он находится в больнице, но его здоровью ничего не угрожает», — отметил Хализов.

Ранее стали известны результаты тестирования на коронавирус сборной России и ее тренерского штаба после контакта с зараженным.