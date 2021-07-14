Женская сборная России по регби изолирована перед ОИ из-за коронавируса у массажиста

Женская сборная России по регби из-за положительного теста на COVID-19 у сотрудника команды минимум на два дня изолирована перед Олимпиадой — 2020 в Токио. Об этом сообщает «Р-Спорт» с отсылкой на генерального менеджера российской сборной Алексея Грамотнева.

«Коронавирус обнаружили у массажиста команды. Его увезли в госпиталь, команда изолирована на два дня. Ближайшие два дня вся команда будет проходить ежедневные тесты. Если они буду отрицательными, то команду выпустят», – сказал Грамотнев.

Официально Олимпиада-2020 стартует 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Олимпиада должна была пройти в Токио в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 состоится на год позже. При этом Игры сохранят приставку «2020» в маркетинговых целях. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечетный год.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют инструкции Олимпийского комитета России (ОКР).