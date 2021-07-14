Мейвезер потроллил Конора Макгрегора на тему сломанной ноги

(function(){if(location.href.match(/(?:\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/)){var clearedUrl=location.href.replace(/(\?|&)updated(=[^&]*)?($|&)/,"$1").replace(/(\?|&)$/,"");$(window).on("load",function(){setTimeout(function(){history.replaceState(null,null,clearedUrl);},5000);})}})()(function(){var timer_interval=5*60*1000;function addQS(param){var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;url+=(qs?qs+'&':'?')+"updated";if(window.location.hash) url+=window.location.hash;return url;} var timer_id;var start_timer;document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(document.hidden){if(timer_id) clearTimeout(timer_id);start_timer=(new Date()).getTime();timer_id=setTimeout(function(){document.addEventListener("visibilitychange",function(){if(!document.hidden){window['reloading_updated']=true;var url=window.location.pathname;var qs=window.location.search;var hash=window.location.hash;if(qs.match(/\bupdated\b/)) window.location.reload(true);else window.location.replace(addQS('updated'));}});},timer_interval);}else{var cur_time=(new Date()).getTime();if(cur_time
news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Футболистка-лесбиянка подвергла критике УЕФА 05:18
Британская армия заявила о готовности работать с талибами* 05:13
Жители Крыма попросили Аксенова ввести ограничения для туристов 05:02
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом 04:51
Стала известна новая схема обмана российских туристов 04:41
В Венеции круизным лайнерам запретили пользоваться каналами 04:28
Нарколог Минздрава напомнил об опасности курения в жаркую погоду 04:22
Моуринью обвинил сборную Франции в высокомерии 04:14
В Москве возбудили четыре дела из-за фальшивых справок о медотводе 04:04
В МВД разработали регламент контроля за предприятиями, нанявших трудовых мигрантов 03:58
Бесплатная ставка 1000 р.

Мейвезер потроллил Конора Макгрегора на тему сломанной ноги

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Steve Marcus/Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер пошутил над бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором на тему его сломанной ноги.

«У тебя все скрутилось! Мне нравится, как сидят туфли. Давай, сделай свою вонючую ногу», — написал Мейвезер в Instagram.

Третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось о том, что Макгрегор отстранен от боев до 7 января 2022 года по медицинским показаниям.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Началась активная работа по проекту «анти-Россия»: зачем Путин написал свою статью об Украине
Путин рассказал, что продумывал статью о единстве русских и украинце несколько месяцев
«Надежный и стабильный партнер»: как Белоруссия получила новый кредит от России
Переговоры Путина и Лукашенко завершились договоренностями о цене на газ на 2022 год
Глава МВД Украины Аваков подал в отставку. Зеленский уже нашел ему замену
Монастырский считает «самым трудным выбором в своей жизни» согласие сменить Авакова
Суд перенес апелляционное заседание по делу Олега Соколова на 16 сентября
МИД: генконсульство в Мазари-Шарифе вернется к работе при гарантиях безопасности
В Москве возбудили четыре дела из-за фальшивых справок о медотводе
Британка избежала тюрьмы за хранение кокаина, героина и каннабиса
Новости и материалы
Футболистка-лесбиянка подвергла критике УЕФА
Британская армия заявила о готовности работать с талибами*
Жители Крыма попросили Аксенова ввести ограничения для туристов
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Стала известна новая схема обмана российских туристов
В Венеции круизным лайнерам запретили пользоваться каналами
Нарколог Минздрава напомнил об опасности курения в жаркую погоду
Моуринью обвинил сборную Франции в высокомерии
В МВД разработали регламент контроля за предприятиями, нанявших трудовых мигрантов
Экс-президент «Спартака» назвал клуб, который надо исключить из РПЛ
Врач-дерматолог заявила, что волосы могут выпадать 3-4 месяца после перенесенного COVID-19
Хабиб: я один из величайших людей всех времен
Жена Федуна: от инновационного футбола мы отстали даже не на 20 лет, а на 30 лет
Эксперт рассказала, как распознать вредоносную ссылку
Легендарный итальянский тренер раскритиковал наставника сборной Англии
У российских моряков, прибывших из Японии, обнаружили коронавирус
В Москве задержали подозреваемого в нападении с бутылкой на женщину
В Косово объявили режим ЧС из-за отравления 1,5 тыс человек водой
Все новости
«Окончательного решения нет»: РФС предложил четыре варианта реформ для РПЛ
РФС прокомментировал предлагаемые реформы в футболе
Прямо с грядки: как власти будут сбивать цены на «борщевой набор»
Правительство предложило разрешить фермерам торговать на территории хозяйства
Дубляж не нужен: как партия Зеленского сглаживает украинизацию
Партия «Слуга народа» внесла смягчающие поправки в закон о языке
«Алла, ты мне безумно нравишься»: не стало бывшего мужа Примадонны Александра Стефановича
СМИ сообщили об уходе из жизни экс-супруга Пугачевой
«Размазали ковшом»: в Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий
Активисты рассказали об уничтожении памятника культуры, спасти который просили Путина
Талибы* против Турции: начнется ли новая война в Афганистане
Эксперты оценили заявление «Талибана»* о борьбе с «турецкими оккупантами»
Ученые нашли связь между стриптиз-клубами и уровнем насилия
Исследование: стриптиз-клубы помогают снизить число сексуальных преступлений
«За месяц пять продаж»: почему забуксовала программа туристического кешбэка
Туроператоры сообщили о низких продажах по четвертому кешбэку
Французский автопром вложится в калужский завод
Завод Peugeot и Citroen в Калуге увеличит штат сотрудников
ЕСПЧ призвал РФ легализовать однополые браки. Москва против
Песков заявил, что Конституция России запрещает признавать однополые браки
«Ревакцинация необходима»: российские медики не согласились с ВОЗ
Заслуженный врач России отреагировал на призыв ВОЗ не ревакцинироваться
ГИБДД устроит засады на блогеров-лихачей в соцсетях
Нарушителей ПДД вычислят по видеороликам
СМИ сообщили о смерти бывшего мужа Пугачевой Александра Стефановича
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях