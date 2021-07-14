Мейвезер потроллил Конора Макгрегора на тему сломанной ноги

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер пошутил над бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором на тему его сломанной ноги.

«У тебя все скрутилось! Мне нравится, как сидят туфли. Давай, сделай свою вонючую ногу», — написал Мейвезер в Instagram.

Третий поединок между Макгрегором и Дастином Порье стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». Бой между Макгрегором и Порье стал уже третьим очным поединком между этими бойцами. В первом победу одержал Конор, все остальные выиграл Дастин. В первом раунде ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Ранее сообщалось о том, что Макгрегор отстранен от боев до 7 января 2022 года по медицинским показаниям.