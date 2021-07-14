Российская фигуристка Туктамышева рассказала о своем главном страхе

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в рубрике Первого канала «90 секунд челлендж», в рамках которой ответила на вопросы Олимпийского чемпиона Максима Транькова.

Траньков спросил Туктамышеву о ее главном страхе.

«Проспать весь день», — ответила спортсменка.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла бронзовую медаль континентального первенства. В текущем сезоне Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при, который проходил в Москве. Также она завоевала золото первенства России-2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15. В 2021 году Туктамышева выиграла серебро чемпионата мира, который проходил в шведском Стокгольме. Победу в Швеции праздновала Анна Щербакова, а бронзу взяла Александра Трусова. На командном чемпионате мира в Осаке она была капитаном российской команды. Сборная России заняла первое место на турнире.

Ранее Туктамышева заявила, что попадание на Олимпиаду не является главной целью сезона.