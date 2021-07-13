Депутат: российские фанаты — миролюбивые, а англичане и немцы — полуфашистские банды

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович поделился мнением после инцидента с нападением английских болельщиков на итальянцев после финального матча Евро-2020. Англичане стояли у выхода со стадиона «Уэмбли», ожидая итальянских зрителей, а затем избивали их.

«В Англии все банды формируются из футбольных фанатов. Человек начинает свой путь в криминал через фан-клуб своей любимой команды. Бреются налысо, дерутся между собой. Сейчас вот итальянцев избили. Что дуться-то? Проиграли, значит, проиграли. Это все ужасно. Наших фанатов рядом нельзя ставить. Российские фанаты — самые миролюбивые. У них бывают тоже сепаратистские вспышки, но они очень редкие. Англичане же, немцы и латиноамериканцы вообще неадекватные. Чуть ли не полуфашистские банды», — передает слова Малинковича Sport24.

По мнению депутата, итальянское правительство сейчас должно выставить иск англичанам за моральный и материальный ущерб. Также Малинкович заявил, что англичан надо исключить из футбольной ассоциации, но из-за веса Англии на мировой арене этого не случится.

«Сейчас спорт полностью перешел в руки политики. В Евросоюзе Англия имеет большой вес, а голос Италии малозначим. Поэтому будут молчать, терпеть, а их будут бить дальше. Италия довольно раздолбанная слабая страна, которая сама не знает, чего хочет. А англичане — традиционный агрессор. Кого могут побить — бьют», — сказал Малинковича.

Ранее болельщики сборной Англии создали петицию, в которой требуют переиграть финал чемпионате Европы — 2020 между сборными Англии и Италии.