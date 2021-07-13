Агент Селюк назвал главную проблему российского футбола

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Мы сами убиваем своих футболистов лимитом на легионеров. Даже сейчас — увеличили квоту в заявке до 28 человек, но не дали ни одного иностранца добавить. Было 17, сейчас уже 20. Итого 40 россиян в каждой команде. Где столько взять? Тут 11 человек в сборную-то найти не могут», — сказал Селюк.

С сезона-2020/21 действует лимит, согласно которому в общей заявке должно быть не более восьми легионеров.

Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался на тему лимита на легионеров. Чиновник считает, что в первую очередь следует развивать детско-юношеский спорт, а не ориентироваться на иностранных футболистов.