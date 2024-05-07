МИД Франции вызвал посла России

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла России в Париже Алексея Мешкова, передает Reuters со ссылкой на ведомство.

«Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили в МИД Франции.

Также в ведомстве заявили, что Москва якобы занимается «перекладыванием ответственности, пытаясь обвинить Запад в угрозе», а также обвинили РФ в «дестабилизации европейских стран, в частности, посредством гибридных действий и кибератак».

Кроме этого во французском МИД также добавили, что это решение стало ответом на то, что в министерство иностранных дел России вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

Ранее Макрон подтвердил возможность отправки армии страны на Украину.