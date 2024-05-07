Избивший ребенка дагестанский тренер неоднократно применял насилие к детям

Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов резко отреагировал на видео, на котором тренер из Дагестана Алаудин Атаев избивает своего ученика, лежащего на полу, за выступление на соревнованиях. Его слова передает Telegram-канал организации.

«Также узнал, что аналогичные насильственные действия он применял к детям в ходе тренировочного и соревновательного процесса и ранее.

Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы.

Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале», — сказал Сажидов.

Юный спортсмен уступил на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области, после чего подвергся насильственным действиям со стороны тренера.

В конце апреля на турнире промоушена Hardcore Fighting Championship боец иранского происхождения Али Хейбати ногой ударил перед поединком ринг-герл. Бой завершился его поражением техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что избившего ринг-герл бойца ММА пожизненно отстранили.