Полузащитник «Зенита» и сборной заявил, что в российском футболе нужны перемены

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев высказал мысль, что российскому футболу нужны перемены.

«Не хотел бы сейчас устраивать полемику на тему «что в нашем футболе не так». Да, результат неудовлетворительный. И на чемпионате Европы выступили неудачно. Думаю, что в российском футболе нужны перемены». — сказал Кузяев в интервью Sport24.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0). Далер Кузяев во всех трех матчах российской команды на турнире выходил на поле в стартовом составе, дважды он был заменен. Всего на турнире игрок «Зенита» провел на поле 186 минут.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России не считает выступление команды на Евро катастрофой.