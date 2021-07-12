Полузащитник сборной России не считает выступление команды на Евро катастрофой

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2020, где сборная под руководством Станислава Черчесова финишировала на последнем месте в группе В, потерпев два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), при победе над Финляндией (1:0).

«Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой. Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе», — сказал Кузяев в интервью Sport24.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0). Далер Кузяев во всех трех матчах российской команды на турнире выходил на поле в стартовом составе, дважды он было заменен. Всего на турнире игрок «Зенита» провел на поле 186 минут.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим игроком Евро-2020 по числу верховых единоборств.