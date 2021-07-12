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Василевский надел себе на голову приз MVP плей-офф на чемпионском параде «Тампы»

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Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports/Reuters

«Тампа» продолжает парад на катерах в честь победы в Кубке Стэнли-2021. Российский голкипер клуба Андрей Василевский взял с собой на мероприятие приз самому ценному игроку плей-офф — «Конн Смайт Трофи». 26-летний вратарь надел трофей себе на голову, что попало на кадры трансляции мероприятия.

«Тампа-Бэй» выиграла второй Кубок Стэнли подряд. Подопечные Джона Купера в финальной серии обыграли «Монреаль» (4:1 в серии). Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф (32 очка), а Андрей Василевский был признан самым ценным игроком плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020/21, получив «Конн-Смайт трофи».

Для «Тампы» этот Кубок Стэнли стал третьим в истории клуба. Команда завоевывала трофей в 2004, 2020 и 2021 годах.

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 302 матчах и одержал 190 побед, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Василевский подписал контракт с производителем пива.

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