Манчини выразил благодарность игрокам сборной Италии за Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги финальной игры чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Англии.

По его словам, его подопечные проявили характер и смогли заслуженно победить в этом матче.

«Англия хорошо играла. Мы сразу же пропустили, было тяжело, но с этого момента мы доминировали. Парни просто великолепны, не знаю, что еще сказать. Эта победа важна для всех, для всех болельщиков.

Мы счастливы, что мы победили, играя хорошо. Надеюсь, что фанаты сейчас празднуют. Сейчас мы счастливы, и только это имеет значение», — передает слова Манчини Football Italia.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат Европы — 2020. Финал

Италия — Англия — 1:1 (3:2 пен.)

Голы: 1:0 — Шоу, 2: 1:1 — Бонуччи, 66;

Ранее на финальный матч Евро-2020 Италия — Англия проникла группа людей без билетов.