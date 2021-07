Чернокожие игроки сборной Англии подверглись расовым оскорблениям после финала Евро

Журналист газеты Times Харри Винтер заявил, что незабившие в послематчевой серии пенальти в рамках финала чемпионата Европы чернокожие игроки сборной Англии подверглись расовым оскорблениям в социальных сетях. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

»Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рэшфорд подвергаются расовому насилию в социальных сетях. И вот почему футболисты английской сборной продолжат стоять на коленях.

Twitter и Instagram должны работать быстрее и сильнее, чтобы пресекать преступления на почве расовой ненависти на своих платформах», — заявил Винтер.



Напомним, что победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.

Jadon Sancho, Bukayo Saka and Marcus Rashford being racially abused on social media. And this is why #ENG players will continue to take a knee. Also, Twitter and Instagram have to be quicker and stronger to stop these hate crimes on their platforms.