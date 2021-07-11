Фергюсон обратился к Макгрегору после его поражения от Порье

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Тони Фергюсон обратился к экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору после его поражения от Дастина Порье на турнире UFC 264.

«Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься», — написал Фергюсон в Twitter.

Поединок представителя США против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях стал главным событием турнира UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене». В первом раунде Макгрегор сломал ногу и не смог продолжить бой. Рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Этот поединок стал для спортсменов третьим. Первый бой между ними прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году поединок, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о поединке между Макгрегором и Порье.