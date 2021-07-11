Хабиб — о победе Порье над Макгрегором: добро всегда побеждает зло

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о прошедшем поединке между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Порье. Дастин, надеюсь, ты получишь пояс в конце года», — написал Хабиб в своем аккаунте в Twitter.

Хабиб встречался с обоими бойцами и одержал победы удушающими приемами.

Напомним, в главном бою UFC 264 встречались Конор Макгрегор и Дастин Порье. В концовке первого раунда Макгрегор сломал ногу, но сумел закончить пятиминутку. В перерыве между раундами Конора осмотрели врачи, после чего судья Херб Дин вынес решение, что ирландец не будет продолжать бой. Победу отдали Порье.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Рекорд Порье — 28-6-0-1.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее спортивный журналист и бывший комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.