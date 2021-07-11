Тренер Семин высказал свое мнение о Путине

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину. Специалист ответил на вопрос, допускает ли он свое назначение доверенным лицом президента.

«Если это будет касаться футбола, спорта, я считаю, что я понимаю в этом вопросе. Я пойду. Тем более что он мне очень симпатичен. Он работоспособный человек. Он очень многое сделал для нашей страны. Он много получает, соответственно, и критики. Я думаю, он ее учитывает. Ну пускай каждый из нас вспомнит, что такое была наша страна в 90-е. И какая страна у нас сейчас. Я для себя это прекрасно вижу. Мы сегодня сильны, у нас свои плюсы и минусы, но мы Россия», — передает слова Семина Sports.ru.

Также Семин ответил, какой вопрос бы он задал Путину. Специалист считает, что для президента нужен серьезный вопрос. Экс-наставник «Локомотива» отметил, что в России должны больше внимания уделить российскому детскому поколению.

«Ну, к примеру, вопрос: давайте сделаем в общеобразовательных школах урок футбола. Все сегодня играют в футбол. Это эмоционально, очень интересно. Могут и мальчики, и девочки участвовать в этом уроке. Давайте сделаем. И это будет популярность для нашего футбола. Должны ли этим заниматься другие люди, помимо президента? Должны заниматься, обязательно. Может, это чересчур мелкий вопрос, но он очень важный. Это же развитие наших детей. Развитие нашего вида спорта», — сказал Семин.

Ранее Юрий Семин рассказал о своем отношении к новой конституции Российской Федерации.