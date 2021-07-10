Умер экс-глава Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

На 78 году жизни умер бывший глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер, сообщает пресс-служба организации.

Причины смерти не называются. Известно, что несколько дней назад Каспер был госпитализирован.

Каспер руководил FIS с 1998 по 2021 год.

На трагическую новость отреагировала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«С уходом из жизни Джанфранко Каспера мировое спортивное сообщество лишилось сильной личности, неповторимого лидера и просто хорошего человека. Его вклад в развитие лыжного спорта неоценим. Джанфранко больше с нами нет, но с нами осталось его наследие», — передает слова Вяльбе пресс-служба ФЛГР.

Ранее бывший генеральный директор хоккейного клуба «Спартак» Николай Тищенко умер от коронавируса в Москве. Функционер руководил красно-белыми в период с 2007 по 2010 год.