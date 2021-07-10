Блогер Джейк Пол показал подвеску с лежащим в нокауте Макгрегором

Блогер Джейк Пол показал свое новое ювелирное украшение стоимостью $100 тыс.

Пол продемонстрировал в Instagram подвеску, на которой изображен боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор, лежащий после нокаута от Дастина Порье на турнире UFC 257. Также ирландец держит в руке бутылку виски.

«Конор, лучше уж выиграй сегодня ночью или я не предложу тебе бой. Тогда твоей карьере конец, а ты не получишь 50 миллионов за бой со мной», — сказал Пол.

Напомним, в ночь на 11 июля Конор Макгрегор подерется с Порье.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (UFC) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6-0-1.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что турнир с участием Конора Макгрегора и Дастина Порье пройдет при 100-процентной заполняемости арены в Лас-Вегасе (T-Mobile Arena), которая вмещает около 20 тыс. зрителей.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал громкое заявление перед боем с американцем Дастином Порье.