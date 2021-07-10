Ловчев считает, что после Евро-2020 россияне возненавидели свою сборную и Черчесова

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста тренера сборной России, передает Sportbox.ru.

«После провала на чемпионате Европы наш народ возненавидел сборную России и ее главного тренера. Люди из Кремля это сразу уловили. На «Прямой линии» по поводу фиаско сборной высказался Владимир Путин, а чуть позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко», — сказал Ловчев.

Также Ловчев уверен, что судьба Черчесова решалась в Кремле.

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей пресс-конференции.