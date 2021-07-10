Глава МИД Венгрии назвал УЕФА «жалким и трусливым органом»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказать сборную Венгрии проведением трех домашних матчей без зрителей (одного из них — условно) за дискриминационные инциденты во время Евро-2020.

«Можно выбежать на поле и провоцировать игроков, исполняющих гимн, светить в глаза лазером вратарю, бросать посторонние предметы, но нельзя играть при аншлаге и создавать прекрасную атмосферу. Комитет, принимающий такое решение — жалкий и трусливый орган», — написал Сийярто в Facebook.

Перед матчем Евро-2020 во время исполнения венгерского национального гимна часть немецких фанатов свистела, а во время гимна немецкой сборной болельщики Венгрии повернулись к полю спиной. Кроме того, венгерские болельщики вывесили баннер, на котором было написано: «ЛГБТ? Нет, спасибо!»

На чемпионате Европы венгры уступили Португалии (0:3), а также сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2).

Ранее УЕФА наказал Венгрию двумя матчами без зрителей за гомофобный баннер фанатов.