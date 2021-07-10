Медведева рассказала о главном страхе в парном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая вместе с Александром Энбертом выступила в постановке Ильи Авербуха »Анна Каренина», рассказала, что она боялась делать высокие поддержки, передает Sport24.

«Сложно ли было делать высокие поддержки? Даже не сложно, а страшно. Все мое фигурное катание проходило на высоте не больше, чем 30-40 сантиметров. А здесь — два метра и выше. Я боялась высоты. Спрыгивала с поддержки, и Саше приходилось меня ловить. Иногда даже одной рукой. Это было машинально», — сказала Медведева.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее известный продюсер ледовых шоу, серебряный призер Олимпийских игр — 2002 в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему в некоторых случаях отказывается от гонораров за постановку программ.