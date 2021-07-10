Черчесов: футболисты понимали, что могли добиться большего

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих эмоциях после выступления на чемпионате Европы — 2020.

«В том формате, в котором большинство себе подобное представляет, такого происходить не должно — эмоции, прочие похожие моменты... Турнир для нас завершился, после возвращения, прямо в 6.45 утра, провели в Новогорске собрание, спокойно поговорили, я поблагодарил команду. Естественно, досада присутствовала, ведь болельщики нас поддерживали и ждали другого результата. Да и сами футболисты понимали, что могли добиться большего.

От того, что буду злиться, расстраиваться и тем более переживать, ничего не поменяется. Каждый день после прилета из Копенгагена ходил на работу, анализировал выступление на Евро, выступил перед техкомом РФС — то есть выполнил определенную обязательную программу. Отсматривали наши игры на чемпионате Европы, какие-то вещи с помощниками для себя отмечали — шел нормальный процесс, происходящий, наверное, с любым тренерским штабом.», — передает слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

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