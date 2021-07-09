Федун рассказал о вручении игрокам «Спартака» серебряных медалей

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал получение серебряных медалей команды за минувший сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Приятно получать медали, но хотелось бы, чтобы они были другого цвета. Для многих молодых ребят это первая серьезная награда. Примите мои искренние поздравления, но теперь снимайте эти медали, убирайте подальше в ящик. Впереди новый сезон. Пусть он станет для нас золотым. Вперед!» — цитирует Федуна пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что бывший футболист команды Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место в РПЛ по итогам сезона-2020/21. Александр Кокорин пополнил московский клуб в августе 2020 года в статусе свободного агента. В составе «Спартака» Кокорин провел в прошлом сезоне восемь матчей и забил два гола.

В минувшем сезоне РПЛ победу в третий раз подряд праздновал питерский «Зенит», от которого красно-белые отстали на восемь очков. За «Спартаком» расположился «Локомотив», набравший на одно очко меньше спартаковцев.

Новый чемпионат России стартует 23 июля матчем «Ростов» — «Динамо».

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин получит медаль за второе место в РПЛ со «Спартаком».