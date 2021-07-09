Кокорин получит медаль за второе место в РПЛ со «Спартаком»

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что бывший футболист команды Александр Кокорин получит серебряную медаль за второе место в РПЛ по итогам сезона-2020/21.

«Когда Кокорин заедет к нам, тогда вручим ему медаль», — сказал Фетисов Sport24.

Александр Кокорин пополнил московский клуб в августе 2020 года в статусе свободного агента. В составе «Спартака» Кокорин провел в прошлом сезоне восемь матчей и забил два гола.

В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее владелец «Спартака» Федун сказал, что по Кокорину в плюсе клуб не остался, есть вопросы к Газизову.