Черчесов эмоционально прокомментировал отставку из сборной

Станислав Черчесов обратился к общественности после своей отставки с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — цитирует Черчесова «МК».

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.