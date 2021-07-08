Стерлинг назвал «чистым» заработанный им спорный пенальти в матче с Данией

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг высказался о заработанном им пенальти в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Дании.

«Я вошел в штрафную, и он (Йоаким Мехле) выставил свою ногу и коснулся меня, поэтому это был «чистый» пенальти», — цитирует Стерлинга The Athletic.

В дополнительное время при счете 1:1 главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар после падения Стерлинга. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подтвердила правильность решения рефери, однако решение судьи вызвало споры в СМИ и соцсетях. По мнению противников назначения пенальти, Мехле не коснулся английского форварда.

Встреча между сборными Англии и Дании, прошедшая в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:1 в пользу родоначальников футбола. В составе победителей отличился Харри Кейн, также автоголом отметился датчанин Симон Кьер. У проигравшей команды мяч забил Миккель Дамсгард.

Ранее сообщалось, что перед назначением пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Англии на поле находилось два мяча.