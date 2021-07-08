Кейн повторил рекорд по голам за сборную Англии на чемпионатах мира и Европы

Нападающий Харри Кейн повторил рекорд по количеству забитых мячей за сборную Англии на крупных международных турнирах.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Дании, который прошел 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, форвард отличился в добавленное время и вывел свою сборную в финал турнира. Этот гол стал десятым для Кейна. Также на этом турнире форвард забил мяч в матче 1/8 финала с Германией, а в четвертьфинальной игре с Украиной (4:0) он оформил дубль.

Капитан сборной Англии повторил достижение Гари Линекера, в активе которого также десять забитых мячей на чемпионатах мира и Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро. Прежде лучшим результатом англичан был выход в полуфинал чемпионатов Европы. В 1968 году они проиграли Югославии со счетом 0:1, а на домашнем Евро-1996 в серии пенальти уступили Германии — 1:1 (5:6).

В финале англичане встретятся со сборной Италии. Матч состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.