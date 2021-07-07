Тим Цзю планирует провести поединок на Красной площади

Австралийский боксер русского происхождения Тим Цзю рассказал о желании провести бой с Магомедом Курбановым на Красной площади. Российский боец Курбанов является непобежденным (22-0).

«Провести этот бой в Австралии тоже было бы здорово, но я всегда мечтал о бое в России. Это часть моего наследия, моим первым языком был русский. Я австралиец до самой смерти, но это всегда было моей мечтой. Моему отцу не удалось сделать это, есть большой интерес, поэтому хотя бы раз в жизни я хотел бы подраться там», — приводит слова Цзю nine.com.au.

Напомним, 7 июня Тим Цзю нокаутировал Стива Спарка и защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории, завоевав также титул чемпиона Содружества наций. Для 26-летнего боксера эта победа стала 19-й на профессиональном ринге (15 — нокаутом), при этом он до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю рассказал, что его сын Тим может провести бой в Екатеринбурге.