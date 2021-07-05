Российская легкоатлетка дисквалифицирована на два года за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на два года чемпионку России среди молодежи в беге на 400 м Софию Шевнину за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте организации.

РУСАДА приняло решение отстранить 20-летнюю легкоатлетку за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 28 января 2021 года.

В 2019 году Шевнина завоевала золото на чемпионате России среди молодежи. Также она взяла бронзу в этой дисциплине на юниорском первенстве страны.

Ранее сообщалось, что четырех российских легкоатлетов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены из Чувашии Станислав Серов, Кирилл Григорьев, Марсель Шагалиев и Аркадий Николаев были отстранены за нарушение п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода»).