Менеджер Александра Емельяненко рассказал о гонораре бойца за поединок с Джиганом

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о гонораре спортсмена за боксерский поединок против рэпера Джигана.

Представитель бойца заявил, что Емельяненко получит самую большую выплату в карьере. Бостанов отметил, что контракт еще не подписан, однако уже есть конкретное предложение и дата боя.

«Есть условия, по которым я не могу разглашать цифры, но порядок цифр примерно таков: это действительно больше 15-20 млн рублей», — сказал Бостанов в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА».

Емельяненко провел в профессиональной карьере 37 боев, одержав 28 побед. Он уступил восемь раз, один поединок закончился вничью. 24 июля 2020 года Емельяненко вышел в октагон против Магомеда Исмаилова и проиграл в третьем раунде.

25 июня Джиган заявил, что его боксерский поединок против Емельяненко может пройти 4 ноября.

Ранее рэпер заявил, что получит за бой 50 млн рублей.