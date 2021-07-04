В Госдуме отреагировали на поражение Украины от Англии в матче 1/4 финала Евро

Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал поражение Украины от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020, передает «Чемпионат.com».

«Уровень англичан однозначно выше — это было видно на протяжении практически всей игры. В первой половине матча наши соседи достаточно активно боролись. Команда Украины в рейтинге стоит выше России — результат мы видим», — сказал Свищев.

Украинцы проиграли англичанам со счетом 0:4. В полуфинале Англия сыграет против Дании. Встреча состоится 7 июля. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок сборной Украины по футболу Сергей Ребров поделился эмоциями от игры сборной Украины на Евро-2020.